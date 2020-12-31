Видео с машинистом, спасшим человека из-под поезда 

30 декабря на станции метро "Косино" московского метрополитена мужчина упал со станции на рельсы. К счастью, все обошлось и никто не пострадал. Обстоятельства при которых мужчина оказался под головным вагоном, пока не ясны. А вот последствия падения и чудесное спасение попало на видео, снятое пассажирами, ожидающими поезда на станции "Косино". Машинист успел вовремя остановить состав, вышел из кабины и помог упавшему, который спасался в углублении между рельсами, подняться на платформу.

В результате ЧП был нарушен график движения поездов. Отмечается, что упавший — мужчина 1984 года рождения.