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Москва

Видео с машинистом, спасшим человека из-под поезда 

Вадим Дроздов 1 час назад
30 декабря на станции метро "Косино" московского метрополитена мужчина упал со станции на рельсы. К счастью, все обошлось и никто не пострадал. Обстоятельства при которых мужчина оказался под головным вагоном, пока не ясны. А вот последствия падения и чудесное спасение попало на видео, снятое пассажирами, ожидающими поезда на станции "Косино". Машинист успел вовремя остановить состав, вышел из кабины и помог упавшему, который спасался в углублении между рельсами, подняться на платформу.
В результате ЧП был нарушен график движения поездов. Отмечается, что упавший — мужчина 1984 года рождения.
Происшествия , Видео
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