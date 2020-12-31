Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге 

Один человек погиб, еще пятеро были эвакуированы при взрыве жилого в Риге. Видео пожара в трехэтажном строении, снятое очевидцем происшествия, публикует Telegram-канал Life SHOT. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать взрыв газа. Мужской голос за кадром утверждает, что из очага возгорания выходит газ. Крышу второго и третьего этажа полностью снесло.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Йемена прогремел взрыв в тот момент, когда туда прибыл самолет с новыми членами правительства.