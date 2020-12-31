Приговор дачнику-убийце попал на видео 

30 декабря Свердловский областной суд вынес приговор Александру Борисову , по вине которого в Нижнем Тагиле застрелили ребенка. Борисов проведет в колонии строгого режима ближайшие девять лет, а еще должен будет выплатить родителям погибшего Егора Коркунова почти 2 миллиона рублей: 970 тысяч — маме и миллион — папе.

Мужчину признали виновным в убийстве, а также добавили срок за хулиганство. Пули Борисова не попали в мальчика. Но обвинение не исключает, что в него попал другой стрелок — несовершеннолетний, для которого Борисов заряжал винтовку. У подростка выявили отставание в психическом развитии, суд решил, что он не мог в полной мере осознавать общественную опасность выстрела.