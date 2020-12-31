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Москва

Последствия взрыва дома в Риге попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В ночь на 31 декабря в Риге прогремел мощный взрыв в жилом доме. На месте продолжают работать спасательные службы и бригады скорой помощи. Взрыв произошел в трехэтажном доме, его звук был слышан во многих районах столицы. Сообщается, что в результате ЧП пострадали 4 человека. Они доставлены в больницу.
"Согласно предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв. На месте происшествия — частично разрушенное трехэтажное здание, горят второй и третий этажи, а также крыша. К настоящему моменту сообщается об одном раненом и пяти эвакуированных гражданах", — заявили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.
Происшествия , Видео
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