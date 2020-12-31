Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В результате взрыва жилого дома в Риге один человек погиб 

ТАСС и ещё 1 46 минут назад
По меньшей мере один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате взрыва, произошедшего в ночь на четверг в жилом доме в Риге в районе Агенскалнс. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.
В свою очередь в рижской полиции отметили, что оставшиеся без крова жильцы дома были доставлены к родственникам. Тем не менее при необходимости для них будет организовано проживание в гостинице.
Кроме того, проживание в гостинице будет доступно для граждан, в настоящее время находящихся в больнице.
ТАСС: последние новости
Полиция задержала в Петербурге участников группы псевдоспецназа, занимавшихся розыгрышами Полиция задержала в Петербурге участников группы псевдоспецназа, занимавшихся розыгрышами В жилом доме в Риге произошел взрыв В жилом доме в Риге произошел взрыв Следователи завершили дело блогера, разыгравшего приступ коронавируса в метро Москвы Следователи завершили дело блогера, разыгравшего приступ коронавируса в метро Москвы
Происшествия , Видео , Латвия , Рига
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
Видео с машинистом, спасшим человека из-под поезда
00:45
Видео с машинистом, спасшим человека из-под поезда
Происшествия
Приговор дачнику-убийце попал на видео
02:40
Приговор дачнику-убийце попал на видео
Происшествия
Последствия взрыва дома в Риге попали на видео
Происшествия
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение