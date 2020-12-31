По меньшей мере один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате взрыва , произошедшего в ночь на четверг в жилом доме в Риге в районе Агенскалнс. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

В свою очередь в рижской полиции отметили, что оставшиеся без крова жильцы дома были доставлены к родственникам. Тем не менее при необходимости для них будет организовано проживание в гостинице.

Кроме того, проживание в гостинице будет доступно для граждан, в настоящее время находящихся в больнице.