В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро 

В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД

Инцидент произошел на станции "Косино".

Отмечается, что мужчина 1984 года не получил серьезных травм, машинист смог вовремя затормозить. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как сотрудник метрополитена спустился на рельсы и посмотрел под поезд. Пострадавший спустя пару секунд смог самостоятельно выбраться из-под первого вагона и попасть обратно на платформу при помощи других пассажиров.

На данный момент движение поездов по Некрасовской линии полностью восстановлено.