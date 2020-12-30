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Москва

Полиция задержала в Петербурге участников группы псевдоспецназа, занимавшихся розыгрышами 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Полиция задержала псевдоспецназовцев в Петербурге
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции раскрыли в Санкт-Петербурге группу граждан, которые в форме сотрудников силовых структур устраивали розыгрыши с инсценировкой задержания людей и записывали это на видео, задержаны двое ее участников. Об этом сообщили ТАСС в среду в главке МВД по городу и Ленинградской области.
По данным ведомства, операция по задержанию прошла после того, как в полицию обратились из регионального управления Росгвардии в связи с тем, что в городе частная фирма организовывала развлекательные шоу с захватом людей "сотрудниками" силовых ведомств.

"Полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназовцев. На территории автозаправочной станции на проспекте Шаумяна микроавтобус якобы спецназа был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии Сейчас обоих "спецназовцев", наряженных в форму спецподразделения, везут в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов", — сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, фирма организовывала "захват" граждан с участием якобы сотрудников правоохранительных органов, которые были одеты в бронежилеты и скрывающие лица маски, а также в форму с шевронами силовых структур. Также лжесиловики были вооружены охолощенными пистолетами Стечкина.
В момент задержания псевдосотрудников спецназа рядом также выявили двух их коллег — водителя микроавтобуса и женщину, которая как видеооператор снимала происходящее на камеру. В настоящее время по данному инциденту проводится разбирательство.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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