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Суд в Москве рассмотрит дело об истязании троих приемных детей 

РИАМО 1 час назад
Суд в Москве рассмотрит дело об истязании троих приемных детей
Фото: © РИАМО, Николай Корешков
В Москве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об истязании троих малолетних детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и взяточничестве, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы. Дело касалось 62-летней опекунши троих малолетних детей, ее 58-летнего бывшего супруга и 63-летнего бывшего главного специалиста одного из столичных районных отделов социальной защиты населения.

«По версии следствия, с мая 2010 года по октябрь 2019 года бывшие супруги-обвиняемые систематически истязали троих малолетних 2008, 2009 и 2010 годов рождения, находящихся под опекой у обвиняемой, которая ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию», — говорится в сообщении.

Женщина, не желая лишиться опекунства и полагающегося ей за это денежного вознаграждения в январе-феврале 2019 года купила украшение, которое через неосведомленного посредника передала сотруднику одного из столичных районных отделов соцзащиты населения в качестве взятки за бездействие и попустительство по службе.
Уголовное дело направят в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые мужчина и женщина находятся под стражей.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва
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