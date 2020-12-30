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Москва

Дело имитировавшего приступ COVID-19 в метро блогера направлено в суд 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Дело имитировавшего приступ COVID-19 в метро блогера направлено в суд
Фото: скриншот
Завершено предварительное следствие по делу блогера Кароматулло Джаборова, который имитировал приступ новой коронавирусной инфекции в метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты Романа Шахматова.
После завершения расследования дело было передано в суд, всем фигурантам предъявлены обвинения по статье УК РФ о групповом хулиганстве по предварительному сговору, указано в сообщении.
В феврале текущего года Джаборова задержали по подозрению в хулиганстве. Молодой человек вместе с друзьями снял ролик в столичном метро. Пранкер упал в вагоне, имитируя внезапный приступ. В полиции считают, что таким образом он спровоцировал панику среди пассажиров, которые в спешке покинули вагон.
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Происшествия , Москва , Таджикистан
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