Дело имитировавшего приступ COVID-19 в метро блогера направлено в суд 

Завершено предварительное следствие по делу блогера Кароматулло Джаборова, который имитировал приступ новой коронавирусной инфекции в метро Москвы . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты Романа Шахматова.

После завершения расследования дело было передано в суд, всем фигурантам предъявлены обвинения по статье УК РФ о групповом хулиганстве по предварительному сговору, указано в сообщении.

В феврале текущего года Джаборова задержали по подозрению в хулиганстве. Молодой человек вместе с друзьями снял ролик в столичном метро. Пранкер упал в вагоне, имитируя внезапный приступ. В полиции считают, что таким образом он спровоцировал панику среди пассажиров, которые в спешке покинули вагон.