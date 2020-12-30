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В Сирии террористы взорвали автобус с мирными гражданами 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
В Сирии террористы взорвали автобус с мирными гражданами
Фото: Reuters
Автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира, погибли 28 человек, еще 13 получили ранения, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

«Около 16.00 вечера автобус на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб подвергся террористической атаке. В результате 28 человек погибли и 13 получили ранения», — говорится в сообщении агентства, передает ТАСС.

Ранее боевики в Сирии выстрелили по БТР-82А из ПТРК. Трое российских военных полицейских получили легкие ранения. Огонь велся с территории, которую контролируют протурецкие бандформирования. Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») взяла на себя ответственность за атаку на российских военнослужащих в Сирии.
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Происшествия , Джебхат ан-Нусра , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Сирия
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