Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды
Фото: РИА Новости
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Он уточнил, что Романова поместили в СИЗО-7, в камере мужчина находится один. Претензии по условиям содержания у него нет.
Отказ от пищи и воды бывший схимонах называет постом, который собирается держать от пяти до десяти суток, и не считает голодовкой, добавил Мельников.
По словам собеседника агентства, Романов подтвердил, что в прошлом служил в милиции и отбывал срок за убийство.

"Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал по этому поводу Мельников слова Романова.

Как уточнил секретарь ОНК, бывший схимонах отрицает сведения и свою вину в том, что в возглавляемом им монастыре избивали детей.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Последние новости
Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине Против Навального возбудили новое уголовное дело о мошенничестве Против Навального возбудили новое уголовное дело о мошенничестве
Происшествия , Николай Романов , Алексей Мельников , ФСИН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение