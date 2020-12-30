Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды 

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Он уточнил, что Романова поместили в СИЗО-7, в камере мужчина находится один. Претензии по условиям содержания у него нет.

Отказ от пищи и воды бывший схимонах называет постом, который собирается держать от пяти до десяти суток, и не считает голодовкой, добавил Мельников.

По словам собеседника агентства, Романов подтвердил, что в прошлом служил в милиции и отбывал срок за убийство.

"Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал по этому поводу Мельников слова Романова.