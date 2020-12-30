Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды 

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в СИЗО-7, отказывается от еды и воды, но называет это постом, а не голодовкой, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Николай Романов посещен в СИЗО-7, он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При этом он голодовкой это не считает", — сказал правозащитник.
По его словам, пост Романов собирается держать 5-10 суток.
Мельников добавил, что бывший схимонах подтвердил, что в прошлом был сотрудником милиции, а позже отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство. По словам секретаря ОНК, в пример Сергий привел пророка Моисея.
"Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал слова Романова Мельников.
"Свою вину и сведения о том, что в возглавляемом им монастыре детей избивали, Романов отрицает", — добавил правозащитник. Мельников рассказал, что претензий к условиям содержания в СИЗО у бывшего схимонаха нет.