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Москва

Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды 

РИА Новости 17 минут назад
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в СИЗО-7, отказывается от еды и воды, но называет это постом, а не голодовкой, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Николай Романов посещен в СИЗО-7, он находится в камере один. Известно, что он отказывается от еды и воды, потому что решил поститься и молиться за москвичей. При этом он голодовкой это не считает", — сказал правозащитник.

По его словам, пост Романов собирается держать 5-10 суток.
Бывший схимонах Сергий конвоирован в Москву
Мельников добавил, что бывший схимонах подтвердил, что в прошлом был сотрудником милиции, а позже отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство. По словам секретаря ОНК, в пример Сергий привел пророка Моисея.

"Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал слова Романова Мельников.

"Свою вину и сведения о том, что в возглавляемом им монастыре детей избивали, Романов отрицает", — добавил правозащитник. Мельников рассказал, что претензий к условиям содержания в СИЗО у бывшего схимонаха нет.

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Комментарии 2
Происшествия , Видео , Николай Романов , Алексей Мельников , ФСИН , РИА Новости
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