Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых выступили с обращением к руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову . Старейшины считают, что в Грозном незаконно задержали членов семей убитых уроженцев соседнего региона, напавших накануне на грозненских силовиков.

Авторы ролика требуют от политика доказательств причастности якобы похищенных родных погибших Хасана и Хусейна к терроризму.

Если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства. Вы похитили ни в чём не виновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их, — заявили представители тейпов. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

Ресурс уточнил, что жители Ингушетии имеют в виду родителей и друзей братьев Темурзиевых (вероятно, имеются в виду Хасан и Хусейн). По мнению представителей тейпов, погибшие в перестрелке не были боевиками, их спровоцировали стражи порядка, после чего убили из огнестрельного оружия и выдали за террористов. В Ингушетии также потребовали выдать им тела Хасана и Хусейна.

Нападение на сотрудников полиции в центре Грозного было совершено 28 декабря. Вооружённые ножами злоумышленники попытались отобрать у них оружие. Один из нападавших был застрелен на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице. Их личности уже установлены. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Кадыров назвал «сопляками» без идеи и совести боевиков, которые напали на сотрудников полиции в центре Грозного. Слова руководителя региона попали на видео, которое он опубликовал в Telegram-канале 28 декабря.