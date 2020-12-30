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В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Ленобласти депутат пытался украсть рельсы
Фото: РИА Новости
Муниципальный депутат признан виновным в покушении на кражу рельс группой лиц по предварительному сговору в Ленинградской области и оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте.
В релизе отмечается, что мужчина, являющийся "действующим депутатом", дал признательные показания, активно способствовал установлению всех обстоятельств произошедшего, принес официальные извинения РЖД и инициативно сделал пожертвование детдому.

"Судом назначено ему наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

"Материалы уголовного дела в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство, расследование которого продолжается", — добавили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что 7 декабря двое мужчин обнаружили железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье — Краснофлотск" расположенного в поселке Форт Красная Горка в Ломоносовском районе Ленобласти. Они подцепили его на трос к автомобилю и оттащили, после чего стали распиливать рельс при помощи привезенного газорезочного оборудования.

"Однако довести свой преступный умысел до конца подозреваемые не смогли, так как были задержаны с поличным сотрудниками полиции при патрулировании территории. РЖД оценили стоимость похищенного примерно в 15 тысяч рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как писали региональные СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который якобы посчитал рельсы бесхозными и собирался впоследствии сделать из них подъездной путь к своей пилораме.
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Комментарии
Происшествия , СКР , РЖД , Ленинградская область
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