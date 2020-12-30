В Ленобласти депутат пытался украсть рельсы

"Однако довести свой преступный умысел до конца подозреваемые не смогли, так как были задержаны с поличным сотрудниками полиции при патрулировании территории. РЖД оценили стоимость похищенного примерно в 15 тысяч рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы.