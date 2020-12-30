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Москва

Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Появилось видео одного из взрывов в аэропорту йеменского города Аден.
На записи, опубликованной каналом AlArabia, видно, как на летное поле в непосредственной близости от самолета с членами нового правительства Йемена ан борту падает и взрывается ракета.
Как сообщал «Рамблер», серия ракетных ударов была нанесена по аэропорту Адена. Взрывы прогремели, когда в аэропорт прибыли члены нового правительства и должны были спускаться по трапу из самолета.
Один из снарядов взорвался в районе зала прилетов. В результате удара погибли 22 человека, около 50 ранены. Никто из делегации не пострадал.
Члены нового кабмина под усиленной охраной были доставлены в правительственный дворец, где несколько минут назад тоже прогремел взрыв.
Предположительно, атаку устроили повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситов). Ракетная атака велась из провинции Таиз на юго-западе Йемена.
Ранее президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики. Аден стал временной столицей признанных на международном уровне властей Йемена.
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Происшествия , Видео , Мансур Хади
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