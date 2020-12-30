Настоятеля храма обвинили в растлении 53 подростков

Все новости на карте

Настоятель и звонарь храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) обвиняются в растлении малолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, за 12 лет 40-летний настоятель храма пророка Илии иеромонах Спиридон ( Юрий Абрамов ), а также 27-летний звонарь Сергей Моос растлили 53 мальчика. Жертвам настоятеля и сотрудника храма было от 12 до 16 лет.

Расследование дела против Абрамова и Мооса завершено, документ будет направлен в прокуратуру для утверждения обвинения, а после — передан в суд.

Как сообщает издание Baza, против священника возбудили 16 уголовных дел о растлении малолетних.

Биробиджанская епархия, к которой относится храм в селе Амурзет, отказалась от комментариев.