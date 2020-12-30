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СМИ: Настоятеля и звонаря храма в ЕАО обвинили в растлении 53 несовершеннолетних 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 56 минут назад
Настоятеля храма обвинили в растлении 53 подростков
Фото: nsn.fm
Настоятель и звонарь храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) обвиняются в растлении малолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, за 12 лет 40-летний настоятель храма пророка Илии иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов), а также 27-летний звонарь Сергей Моос растлили 53 мальчика. Жертвам настоятеля и сотрудника храма было от 12 до 16 лет.
Расследование дела против Абрамова и Мооса завершено, документ будет направлен в прокуратуру для утверждения обвинения, а после — передан в суд.
Как сообщает издание Baza, против священника возбудили 16 уголовных дел о растлении малолетних.
Биробиджанская епархия, к которой относится храм в селе Амурзет, отказалась от комментариев.
В 2019 году жительница ЕАО обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении настоятеля храма пророка Илии иеромонаха Спиридона, который может быть причастен к растлению несовершеннолетних мальчиков. Священник был задержан. Как установило следствие, в растлении детей был замешан также звонарь храма.
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Комментарии 9
Происшествия , Юрий Абрамов , Генпрокуратура РФ , СКР , Еврейская Автономная Область
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