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Москва

Поисково-спасательная операция в районе крушения «Онеги» завершилась 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера «Онега» прекращена. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Отмечается, что самолет Ил-38, вылетевший в район поисковой операции в Баренцевом море, ничего не нашел. Остальные члены экипажа траулера не найдены, сообщает РИА Новости.
Напомним, утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, проходили поиски остальных 17 человек. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами высотой до четырех метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море. В Мурманской области был объявлен день траура.
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Происшествия , Видео , Михаил Мишустин , Росрыболовство , РИА Новости
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