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Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера «Онега» прекращена. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Отмечается, что самолет Ил-38, вылетевший в район поисковой операции в Баренцевом море, ничего не нашел. Остальные члены экипажа траулера не найдены, сообщает РИА Новости