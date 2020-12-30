В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку 

"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности Российской Федерации сроком на 6 лет", — говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.