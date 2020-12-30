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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за трещины в одном из стекол. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, лайнер выполнял рейс Симферополь — Москва. В результате экстренной посадки жертв и пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента выясняются, самолет обследуют специалисты.

«Рамблер» писал, что ранее самолет авиакомпании NordStar был вынужден совершить посадку в экстренном режиме в аэропорту Красноярска из-за неполадок с шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал.