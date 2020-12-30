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Москва

Россиянка продала младенца за 25 тысяч рублей 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
Россиянка продала младенца за 25 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Жительница Красноярка продала новорожденного сына бездетной паре за 25 тысяч рублей, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Все трое предстанут перед судом, пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, женщина в одиночку растит троих детей и решила, что четвертого ребенка воспитать не сможет. При этом покупатели — бездетная семейная пара — не могли позволить себе суррогатную мать, однако готовы были взять в семью здорового малыша.

«Нас свели знакомые. Они приехали и разговаривали со мной, ничего не обещали и не предлагали. Хотели ребенка, вот и все. Муж этой женщины (мы с ней похожи, одной национальности) предложил, чтобы я шла на УЗИ уже с ее паспортом, с ним и легла в больницу», — рассказала биологическая мать ребенка, 30-летняя Чечена.

Она отметила, что, родив сына, поняла, что не хочет с ним расставаться, но семейная пара забрала малыша и добавила ее в черный список на телефоне.

«Летом мне на карточку прислали 25 тысяч, как они говорили раньше, типа единовременное пособие. На них я купила детям сладости, одежду. Если бы мне отдали ребенка, моего четвертого сына, я бы его забрала», — призналась женщина.

Женщина состояла на учете за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и ее регулярно проверяли сотрудники ПНД. Им она призналась, что ждет четвертого ребенка, а после родов рассказала, что отдала его за вознаграждение бездетной паре, пояснила изданию заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Дарья Грибкова.
По данным СК России по региону, трое уроженцев Республики Тыва, проживающих в городе Красноярске, предстанут перед судом по делу о «сделке в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Вину они признали.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве задержали жительницу Тюмени, которая попыталась продать своего ребенка в сексуальное рабство. Сделку женщина оценила в миллион рублей.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда
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