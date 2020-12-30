Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Краснодарском крае нашли бомбу 

Мария Иванова 1 час назад
В Краснодарском крае нашли бомбу
Фото: ТАСС
Краснодарская собака помогла предотвратить трагедию
В Краснодарском крае на железнодорожном мосту у станции Староминская нашли бомбу. Как сообщает Telegram-канал Baza, ее помогла обезвредить собака взрывотехников.
По данным Baza, обнаружил взрывчатку дорожный рабочий. Бомба представляла собой конструкцию из баллона для горелки и двух бутылок (с бензином и дизельным топливом), она была примотана к опоре моста.
Из-за находки движение поездов на этом участке остановили, а к бомбе отправили собаку — она проверила взрывчатку и села. Как отмечает Baza, это значило, что взрывчатка настоящая.
После этого к бомбе подошли взрывотехники ФСБ и обезвредили ее. Движение поездов восстановили через три часа.
Как писал «Рамблер», две недели назад бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Славянском районе Краснодарского края.
Снаряд обнаружили во время подготовительных работ к строительству дороги в пяти километрах от станицы Анастасиевская.
Взрывотехники выяснили, что это фугасная авиабомба (ФАБ-100) с универсальным поражающим действием, и уничтожили ее.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Комментарии
Происшествия , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
00:05
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
Общество
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
00:09
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
Армия В мире
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
00:21
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
Происшествия
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
00:57
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
Происшествия
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
00:35
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
Происшествия В мире
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
02:02
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение