В Краснодарском крае нашли бомбу 

Краснодарская собака помогла предотвратить трагедию

Краснодарском крае на железнодорожном мосту у станции Староминская нашли бомбу. Как сообщает Telegram-канал Baza, ее помогла обезвредить собака взрывотехников.

По данным Baza, обнаружил взрывчатку дорожный рабочий. Бомба представляла собой конструкцию из баллона для горелки и двух бутылок (с бензином и дизельным топливом), она была примотана к опоре моста.

Из-за находки движение поездов на этом участке остановили, а к бомбе отправили собаку — она проверила взрывчатку и села. Как отмечает Baza, это значило, что взрывчатка настоящая.

После этого к бомбе подошли взрывотехники ФСБ и обезвредили ее. Движение поездов восстановили через три часа.

Как писал «Рамблер», две недели назад бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Славянском районе Краснодарского края.

Снаряд обнаружили во время подготовительных работ к строительству дороги в пяти километрах от станицы Анастасиевская.

Взрывотехники выяснили, что это фугасная авиабомба (ФАБ-100) с универсальным поражающим действием, и уничтожили ее.