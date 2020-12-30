В аэропорту Йемена прогремели взрывы после прилета министров

Несколько взрывов прогремело в аэропорту Адена в момент прилета туда министров нового правительства страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным издания, было не менее трех взрывов. Один из них прогремел в зале ожидания аэропорта, есть погибшие и раненые.

При этом телеканал отмечает, что глава правительства Йемена и члены кабинета министров не пострадали в результате нападения и доставлены в безопасное место.

На кадрах, которые приведены Al Arabiya, видно клубы черного дыма, вырывающиеся из здания аэропорта.

«Рамблер» писал, что в августе в районе порта Бейрута во время сварочных работ произошло возгорание и взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли не менее 200 человек, пострадали более семи тысячи человек.