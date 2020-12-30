Мужчины устроили побоище в вагоне метро в Москве

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Москва

Появилось видео драки в вагоне столичного метро 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Двое мужчин устроили драку в вагоне столичного метро. Все произошло на перегоне между станциями «Крестьянская застава» и «Дубровка». Видео публикует телеканал «Москва 24».
Другие пассажиры не стали вмешиваться в конфликт, оставаясь при этом сторонними наблюдателями. На станции «Дубровка» дерущиеся граждане выкатились на платформу, где и продолжили свой бой. По всей вероятности, там их уже разняли полицейские.
Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина вытолкал женщину без маски из магазина и протащил ее по улице несколько метров.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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