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Более 70 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах 

Москва меняется и ещё 1 2 часа назад
Более 70 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Москва меняется
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском в среду днем задержали и отменили 74 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Во Внукове задержали девять рейсов и пять отменили. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов, отменили семь. В аэропорту Домодедово задержано 44 рейса.
Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, там задержали один рейс.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
В Подмосковье и столице до утра 1 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево , Домодедово , Жуковский , Москва , Московская область
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