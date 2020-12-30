На священника завели 16 уголовных дел о растлении несовершеннолетних

Речь идёт о священнике и звонаре в Еврейской автономной области.
По информации Telegram-канала Baza, 39-летний настоятель храма и 26-летний звонарь из села Амурзет были задержаны в конце прошлого года. Уголовные дела на обоих мужчин завели только сейчас. До настоящего момента следователи собирали воедино картину их преступлений. Среди пострадавших оказались 14 подростков от 12 до 16 лет.
На сайте управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пока нет информации о возбуждении уголовного дела.