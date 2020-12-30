На священника завели 16 уголовных дел о растлении несовершеннолетних

Речь идёт о священнике и звонаре в Еврейской автономной области

По информации Telegram-канала Baza, 39-летний настоятель храма и 26-летний звонарь из села Амурзет были задержаны в конце прошлого года. Уголовные дела на обоих мужчин завели только сейчас. До настоящего момента следователи собирали воедино картину их преступлений. Среди пострадавших оказались 14 подростков от 12 до 16 лет.