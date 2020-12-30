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Москва

На юго-востоке Москвы мигрант жестко избил ребенка 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве мигрант жестко избил пятилетнюю девочку
Фото: РИА Новости
На юго-востоке Москвы приезжий из Киргизии жестко избил пятилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 29 декабря в квартире на улице Академика Скрябина, 6. Мужчина находился к гостях у своей дальней родственницы, где причинил ее дочери "открытую черепно-мозговую травму, множественные рваные раны головы, века, нижней губы, закрытую травму грудной клетки, открытый перелом плечевой кости со смещением, закрытый перелом локтевого отростка со смещением, множественные кровоподтеки лица и туловищ".
Попав в квартиру мать девочки обнаружили ребенка без одежды. Пострадавшая была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.
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