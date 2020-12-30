Телеоператор свалился с корвета в ледяную воду в Петербурге 

Оператор петербургской телекомпании свалился в воду с корвета «Гремящий» в поисках лучшего ракурса, сообщает РЕН ТВ. Мужчина серьезно не пострадал.

Инцидент произошел 29 декабря во время торжественной церемонии передачи «Гремящего» Военно-морскому флоту (ВМФ) России на "Северной верфи" . Оператор решил изменить месторасположение камеры в время поднятия Андреевского флага: поднял штатив и начал передвигаться по палубе. В этот момент его нога попала на «минную дорожку» — срез транцевой доски для постановки минного ограждения. Мужчина соскользнул в ледяную воду, успев напоследок оттолкнуть от себя камеру.

На помощь оператору бросились офицеры ВМФ. Они затащили мужчину обратно на палубу при помощи спасательного круга. Продрогшего сотрудника местной телекомпании показали медикам, которые, проведя осмотр, заявили, что мужчина не пострадал.

В середине ноября, как сообщал «Рамблер», в столице у Храма Христа спасителя в Москва-реку упал джип Dodge Ram. Автомобиль съехал с проезжей части в районе Пречистенской набережной, пробил ограждение и свалился в воду. В салоне был один водитель, он не смог выбраться на поверхность и погиб. Журналисты выяснили, что автомобиль не находился в розыске, а на момент трагедии числился только за одним хозяином.