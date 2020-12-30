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Москва

Москвичку чуть не изнасиловали на VIP-массаже 

Павел Тиунов 18 минут назад
Москвичку чуть не изнасиловали на VIP-массаже
Фото: ТАСС
Жительница Москвы пожаловалась полицейским на сексуальные домогательства со стороны массажиста, который якобы пообещал ей бесплатный сеанс, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Мужчина уверяет, что интим изначально входил в «бесплатный» массаж.
О том, что можно размять тело, не потратив при этом ни рубля, 19-летняя девушка узнала в тематическом канале в Telegram. Она выбрала поход в VIP-салон массажа в Руновском переулке. Москвичка попала в руки к мужчине по имени Иван. В процессе массажист оголился сам и недвусмысленно намекнул девушке на половой контакт. Не ожидавшая такого поворота событий, она спешно покинула салон и направилась прямиком в отдел полиции. По словам журналистов, Иван напоследок сообщил возмущенной москвичке, что массаж «потому и халявный, что включает в себя интим».
Ранее, как сообщал «Рамблер», жителя города Урай в Ханты-Мансийской автономном округе обвинили в изнасиловании за то, что он отказался покупать продукты своей знакомой и привезти их ей на дом. 46-летняя женщина написала на него заявление, сама будучи в сильно нетрезвом состоянии. Её предупреждали, что за ложный донос ее ждет уголовное дело, но она решила идти до конца. Была проведена экспертиза. Специалисты не нашли на теле заявительницы следов насилия.
У предполагаемого насильника оказалось железное алиби: в момент совершения преступления он со стопроцентной гарантией находился в другом месте. Позже выяснилось, что женщина его оклеветала за то, что он отказался купить ей продукты и привезти их домой. В результате под уголовное преследование попал не мужчина, обвиненный в изнасиловании, а его «жертва». Женщину обвинили в ложном доносе. Впоследствии, если суд признает ее виновной, ей грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
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