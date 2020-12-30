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Москва

Сотрудник авиакомпании «Россия» открыл огонь на корпоративе 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Сотрудник авиакомпании «Россия» открыл огонь на корпоративе
Фото: ТАСС
Визит в гости к коллеге завершился для пилота авиакомпании «Россия» огнестрельными ранениями и больничной койкой. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, трое коллег собрались 29 декабря в квартире одного из пилотов на проспекте Славы.
В ходе предновогоднего застолья сотрудники авиакомпании выпивали и вели дискуссию, которая закончилась тем, что хозяин квартиры — 41-летний пилот — достал зарегистрированный пистолет «Ратник» и несколько раз выстрелил в оппонента.
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39-летнего раненого увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Медики обнаружили у него огнестрельные раны в области живота, бедер и правой ноги, а также отравление неизвестным веществом психотропного действия.
Владельца квартиры доставили в отдел полиции, где он не смог сразу пояснить, зачем начал стрелять в коллегу. В свою очередь в авиакомпании «Россия» заявили изданию, что проводится проверка по факту появления в СМИ информации об инциденте.
«Рамблер» писал, что власти ранее российские власти рекомендовали отменить корпоративы. Роспотребнадзор призвал работодателей ограничить проведение корпоративных мероприятий ради профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия , Авиакомпания Россия , Роспотребнадзор , Фонтанка.Ру
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