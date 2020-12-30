Сотрудник авиакомпании «Россия» открыл огонь на корпоративе 

Визит в гости к коллеге завершился для пилота авиакомпании «Россия» огнестрельными ранениями и больничной койкой. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, трое коллег собрались 29 декабря в квартире одного из пилотов на проспекте Славы.

В ходе предновогоднего застолья сотрудники авиакомпании выпивали и вели дискуссию, которая закончилась тем, что хозяин квартиры — 41-летний пилот — достал зарегистрированный пистолет «Ратник» и несколько раз выстрелил в оппонента.

39-летнего раненого увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Медики обнаружили у него огнестрельные раны в области живота, бедер и правой ноги, а также отравление неизвестным веществом психотропного действия.

Владельца квартиры доставили в отдел полиции, где он не смог сразу пояснить, зачем начал стрелять в коллегу. В свою очередь в авиакомпании «Россия» заявили изданию, что проводится проверка по факту появления в СМИ информации об инциденте.