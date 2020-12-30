Вандал сжег «Дзюбу» в костюме Деда Мороза

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Подольске вандал сжег фигуру российского футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео. На кадрах неизвестный мужчина поджигает статую форварда петербургского «Зенита» , которая находится на парковке, и спокойно удалился с места происшествия. Ранее ее нарядили в костюм Деда Мороза.

В 2019 году фигуру спортсмена украли две девушки, а в июле 2020 года нынешней статуи оторвали голову.