Вандал сжег «Дзюбу» в костюме Деда Мороза

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Москва

Вандал сжег фигуру Дзюбы в костюме Деда Мороза и попал на видео 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
Подольске вандал сжег фигуру российского футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший соответствующее видео. На кадрах неизвестный мужчина поджигает статую форварда петербургского «Зенита», которая находится на парковке, и спокойно удалился с места происшествия. Ранее ее нарядили в костюм Деда Мороза.
В 2019 году фигуру спортсмена украли две девушки, а в июле 2020 года нынешней статуи оторвали голову.
Ранее сообщалось, что в США на глазах у владельца сгорел автомобиль Tesla. Мужчина вовремя вышел из машины, услышав подозрительные громкие звуки.
Происшествия , Видео , Зенит
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