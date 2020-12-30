В Вологодской области три человека погибли при пожаре 

Женщина-сторож и двое ее детей погибли во время пожара на территории пилорамы в Вологодской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 30 декабря около двух часов ночи, в деревянном строении, предназначенном для проживания рабочих на территории пилорамы около деревни Сирино Кичменгско-Городецкого района Вологодской области, произошел пожар. Помещение полностью сгорело, останки тел трех человек обнаружили после тушения пожара.
"По факту гибели в пожаре женщины и двух ее несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления … причинение смерти по неосторожности … на момент пожара в помещении находилась женщина 1978 года рождения, работавшая у индивидуального предпринимателя сторожем, а также двое ее несовершеннолетних детей — дочь 2007 года рождения и сын 2006 года рождения, проживавшие в деревне Трофимово Кичменгско-Городецкого района. Останки тел погибших обнаружены около кроватей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи СК провели тщательный осмотр, изъяли фрагменты электропроводки и древесины, а также видеозаписи с камер пилорамы и одного из домов в Сирино. Кроме того, назначены экспертизы, опрошены сотрудники МЧС, а также владелец и работники пилорамы. Изъята документация о деятельности предпринимателя.
"По предварительной информации, очаг возгорания мог находиться внутри жилого помещения в месте расположения холодильника, у стены, разделяющей жилое помещение и холодный коридор", — добавляется в сообщении.