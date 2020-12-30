В Вологодской области три человека погибли при пожаре 

"По факту гибели в пожаре женщины и двух ее несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления … причинение смерти по неосторожности … на момент пожара в помещении находилась женщина 1978 года рождения, работавшая у индивидуального предпринимателя сторожем, а также двое ее несовершеннолетних детей — дочь 2007 года рождения и сын 2006 года рождения, проживавшие в деревне Трофимово Кичменгско-Городецкого района. Останки тел погибших обнаружены около кроватей", — говорится в сообщении.