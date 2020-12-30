Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»

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Москва

Момент падения телеоператора за борт «Гремящего» попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Телеоператор упал за борт во время проведения торжественной церемонии ввода в строй ВМФ корвета «Гремящий». Видео происшествия, которое случилось в Санкт-Петербурге, публикует Telegram-канал «Говорит Москва». На кадрах запечатлено, как мужчина буквально скатился за борт. Телевизионного работника достали из воды, мужчина не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина упала с балкона третьего этажа на крышу ресторана. При падении россиянка получила переломы и различные травмы и была доставлена в больницу.
Происшествия , Видео
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