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Три из четырех лесных пожаров на Кубани ликвидировали 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Три из четырех лесных пожаров на Кубани ликвидировали
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали три возгорания лесной подстилки в Туапсинском районе Краснодарского края. Лесной пожар в районе Ореховских водопадов в Сочи локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 20:00 30 декабря из четырех возгораний три ликвидированы, один локализован. На территории Сочи, Хостинского района, в районе Ореховских водопадов пожар локализован. На территории МО Туапсинский район все возгорания ликвидированы", — говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что количество возгораний лесной подстилки, действующих на территории Краснодарского края, увеличилось до четырех. Пожары отмечались в Туапсинском районе и городе Сочи. Предварительной причиной пожаров называют человеческий фактор.
Уточняется, что численность группировки сил и средств от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) составила 342 человека личного состава и 76 единиц техники, в том числе два вертолета — Ка-32 и Ми-8. Авиация МЧС России произвела 41 сброс воды, сброшно 173 тонн воды. В ночное время будет проводиться окарауливание территорий, в том числе на склоне горы в труднодоступных местах. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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Происшествия , МЧС , Краснодарский Край , Сочи
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