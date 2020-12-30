Три из четырех лесных пожаров на Кубани ликвидировали 

"По состоянию на 20:00 30 декабря из четырех возгораний три ликвидированы, один локализован. На территории Сочи, Хостинского района, в районе Ореховских водопадов пожар локализован. На территории МО Туапсинский район все возгорания ликвидированы", — говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что количество возгораний лесной подстилки, действующих на территории Краснодарского края, увеличилось до четырех. Пожары отмечались в Туапсинском районе и городе Сочи. Предварительной причиной пожаров называют человеческий фактор.

Уточняется, что численность группировки сил и средств от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) составила 342 человека личного состава и 76 единиц техники, в том числе два вертолета — Ка-32 и Ми-8. Авиация МЧС России произвела 41 сброс воды, сброшно 173 тонн воды. В ночное время будет проводиться окарауливание территорий, в том числе на склоне горы в труднодоступных местах. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.