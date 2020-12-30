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Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов 

РИА Новости 1 час назад
Неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к пожилой женщине в село около свердловского Первоуральска, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в сообществе "Решеты-сити" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео с моментом угона скорой в селе Новоалексеевское под Первоуральском. За кадром врачи объясняют, что приехали к пожилой женщине с высокой температурой и, пока водитель помогал врачам с носилками, оставив ключи в замке зажигания, прохожий подошел к автомобилю, сел в кабину и уехал.

"По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов", — сказал Горелых.

По его словам, автомобиль не поврежден, но угонщик успел скрыться от полиции, сейчас его разыскивают.
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Происшествия , Видео , Валерий Горелых , ГИБДД , МВД
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