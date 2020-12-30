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Пожар в ресторане в Люберцах попал на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
29 декабря в подмосковном городе Люберцы произошло возгорание в одном из заведений общественного питания. Пламя охватило ресторан "Дюшес".
Информация о сильном задымлении в чердачном помещении чайханы "Дюшес" по адресу: Люберцы, улица Кирова, 26, поступила в 16:11 мск. Здание, где произошел пожар, трехэтажное, рядом с ним находится жилая пятиэтажка. Ресторан расположен на первом этаже, выше находится гостиница. 12 человек персонала ресторана эвакуировались до прибытия пожарных. Еще 27 человек были эвакуированы из жилого дома, поскольку была угроза перехода огня на его кровлю. Возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности. В 18:16 пожар был потушен.
Происшествия , Видео
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