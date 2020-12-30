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Изъятие 330 кг кокаина у ОПГ попало на видео 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
ФСБ совместно с Минюстом США изъяли 330 килограмм кокаина у организованной преступной группировки. Спецоперация проводилась в России. Одной из точек наркоторговцев был подмосковный город. Там сотрудники спецслужб изъяли большую часть контрабандного кокаина, а именно 295 килограмм.
"Федеральной службой безопасности совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию Российской Федерации и в другие европейские государства", — сообщили в ФСБ.
Общая сумма возможного дохода от продажи наркотиков оценивается в 1 миллиард рублей.
Происшествия , Видео , ФСБ , Министерство юстиции США
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