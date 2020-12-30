29 декабря суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по делу о склонении детей к суициду. Монаха в ночь на 29 декабря задержали в Среднеуральском женском монастыре. Басманный суд Москвы отправил его под стражу на два месяца, до 28 февраля. Дело расследует центральный аппарат СКР. После заседания адвокат обвиняемого Иван Миронов заявил, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство). Официального комментария от следствия пока не поступало.
Появилось видео со схиигуменом Сергием в суде
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