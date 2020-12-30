Российский чиновник по дешевке продал остров

Глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода продал остров в Бердском заливе за 10 миллионов рублей для строительства коттеджей. Впоследствии чиновника отправили под домашний арест, поскольку тот передал недвижимость по дешевке — цена оказалась в пять раз ниже кадастровой стоимости. Об этом пишет «Тайна.инфо» со ссылкой на представителя Следственного комитета

Теперь Лагоду обвиняют в превышении должностных полномочий. Его оставили под арестом, чтобы он не оказал давления на подчиненных и не смог уничтожить доказательства своего правонарушения. В результате действий чиновника Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму около 44,5 миллиона рублей.

Прокуратура указала и на то, что остров находится в акватории водохранилища и является рекреационной зоной, поэтому приватизация береговой линии невозможна. Использование земельного участка для размещения товарищества также противоречит нормам законодательства, подчеркнули в ведомстве.

Земельный участок площадью 17,5 гектара продали компании ДНТ «ФМК» для создания дачного некоммерческого товарищества в 2014 году. На момент заключения сделки зона считалась курортной: рядом находятся река и лес. Ценник на коттеджи начинался от 14 миллионов рублей, а среди собственников обнаружили депутатов, криминальных авторитетов и силовиков.