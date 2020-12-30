Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Российский чиновник по дешевке продал остров и был арестован 

Lenta.ru 14 минут назад
Российский чиновник по дешевке продал остров
Фото: страница «Коттеджный поселок "Остров"» на Facebook
Глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода продал остров в Бердском заливе за 10 миллионов рублей для строительства коттеджей. Впоследствии чиновника отправили под домашний арест, поскольку тот передал недвижимость по дешевке — цена оказалась в пять раз ниже кадастровой стоимости. Об этом пишет «Тайна.инфо» со ссылкой на представителя Следственного комитета.
Теперь Лагоду обвиняют в превышении должностных полномочий. Его оставили под арестом, чтобы он не оказал давления на подчиненных и не смог уничтожить доказательства своего правонарушения. В результате действий чиновника Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму около 44,5 миллиона рублей.
Прокуратура указала и на то, что остров находится в акватории водохранилища и является рекреационной зоной, поэтому приватизация береговой линии невозможна. Использование земельного участка для размещения товарищества также противоречит нормам законодательства, подчеркнули в ведомстве.
Земельный участок площадью 17,5 гектара продали компании ДНТ «ФМК» для создания дачного некоммерческого товарищества в 2014 году. На момент заключения сделки зона считалась курортной: рядом находятся река и лес. Ценник на коттеджи начинался от 14 миллионов рублей, а среди собственников обнаружили депутатов, криминальных авторитетов и силовиков.
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
Последние новости
Путин подписал закон об изменении методики подсчета МРОТ Путин подписал закон об изменении методики подсчета МРОТ СК возбудил уголовное дело в отношении Навального СК возбудил уголовное дело в отношении Навального Умер французский модельер Пьер Карден Умер французский модельер Пьер Карден
Комментарии
Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , СКР , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские протащили беременную женщину по снегу за отсутствие маски и попали на видео
06:05
Полицейские протащили беременную женщину по снегу за отсутствие маски и попали на видео
Происшествия
Посадка российского самолета на недостроенную полосу попала на видео
00:16
Посадка российского самолета на недостроенную полосу попала на видео
Происшествия
Конвоирование схиигумена Сергия в суд сняли на видео
00:47
Конвоирование схиигумена Сергия в суд сняли на видео
Происшествия
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
01:43
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
Шоу-бизнес
Драку участников ДТП в Зеленограде сняли на видео
00:38
Драку участников ДТП в Зеленограде сняли на видео
Происшествия
Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео
00:45
Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео
Новости Москвы
Землетрясение в Загребе сняли на видео
01:19
Землетрясение в Загребе сняли на видео
В мире Происшествия
Музыканты сыграли на горящем пианино и попали на видео
01:01
Музыканты сыграли на горящем пианино и попали на видео
Происшествия
Дайверы установили ёлку на дне карьера и попали на видео
00:54
Дайверы установили ёлку на дне карьера и попали на видео
Общество
Появилось видео с места взрыва фургона в американском Нэшвилле
00:58
Появилось видео с места взрыва фургона в американском Нэшвилле
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение