ФСИН опровергла полный отказ экс-схимонаха Сергия от еды 

Бывший схимонах Сергий не полностью отказался от еды в следственном изоляторе , он лишь соблюдает пост, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Подозреваемый Романов действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания (соблюдает пост), но при этом о полном отказе от приема пищи и воды речи не идет», — заявили в управлении.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что Сергий отказался от еды и воды, объясняя это постом.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.