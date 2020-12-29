Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ФСИН опровергла полный отказ экс-схимонаха Сергия от еды 

Газета.Ru и ещё 3 29 декабря 2020
ФСИН опровергла полный отказ экс-схимонаха Сергия от еды
Фото: РИА Новости
Бывший схимонах Сергий не полностью отказался от еды в следственном изоляторе, он лишь соблюдает пост, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Подозреваемый Романов действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания (соблюдает пост), но при этом о полном отказе от приема пищи и воды речи не идет», — заявили в управлении.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что Сергий отказался от еды и воды, объясняя это постом.
29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.
Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».
После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Газета.Ru: последние новости
Экс-посол Молдавии в России помещен под домашний арест Экс-посол Молдавии в России помещен под домашний арест На юго-востоке Москвы мигрант жестоко избил ребенка На юго-востоке Москвы мигрант жестоко избил ребенка На священника и звонаря возбудили 16 уголовных дел о насилии над детьми На священника и звонаря возбудили 16 уголовных дел о насилии над детьми
Комментарии
Происшествия , Самоубийство , ФСИН , РИА Новости , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение