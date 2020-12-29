Пропавшие без вести в Баренцевом море рыбаки могли уйти на глубину 130 метров

Рыбаки, накануне пропавшие без вести во время шторма в Баренцевом море, могли затонуть вместе с судном, заявил РИА Новости источник в экстренных службах. По предварительной версии, их тела могли уйти на дно на глубину 130 метров.

Как сообщал «Рамблер», инцидент произошел 28 декабря в Архангельской области у Новой Земли. Экстренные службы получили сигнал бедствия от рыболовецкого судна «Онега», которое потерпело крушение в Баренцевом море. Подоспевшим на помощь рыбакам из воды удалось вытащить двух человек — матроса и штурмана. Остальные 17 членов экипажа до сих пор считаются без вести пропавшими. На их поиски были брошены пять судов, но спасательная операция результатов не принесла.

Известно, что «Онега» вышла в море на рыболовный промысел вопреки предупреждениям метеорологов о возможном обледенении. Именно оно стало причиной затопления судна, рассказали журналистам представители регионального управления МЧС . Спасенные моряки заявили, что корабль стал тонуть во время шторма, когда на борт поднимали сеть с уловом. Экипаж, по их словам, буквально «смыло» с палубы. Смерть одного из коллег моряки подтвердили, заявив, что его тело унесло в открытое море. Остальные якобы оказались в воде в гидрокостюмах без каких-либо спасательных средств. Поиски пропавших ведутся в условиях сильного ветра, шторма и температуры ниже 20 градусов, что значительно снижает шансы на обнаружение моряков живыми.

Сутки спустя обнаружить пропавших так и не удалось. Представитель экстренных служб в приватной беседе с журналистами заявил, что разрабатывается версия о вероятном затоплении членов экипажа вместе с судном. Люди, по его словам, могли оказаться внутри корабля.

«Онега» ушла на дно на глубину около 130 метров. Достоверно место её крушения еще не установлено. Это предстоит сделать специалистам при помощи глубоководного аппарата. Его уже направили из Мурманска к месту трагедии. К поискам аппарат предполагается подключить утром 31 декабря.