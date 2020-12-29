В результате землетрясения в Хорватии погиб ребенок 

По ее данным, в Петрине, которая наряду с городом Сисак оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад.

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города".

"Мы вытаскиваем людей из автомобилей, не знаю, есть ли погибшие или пострадавшие. Я слышал, что и детский сад разрушен, но, к счастью, там не было детей", — заявил глава городской администрации.

В городе паника, люди ищут своих близких, сообщает хорватская газета.

Подземные толчки в Хорватии продолжаются с утра понедельника. Эпицентр расположен приблизительно в 50 км к юго-востоку от столицы страны, очаг, по данным Европейско-средиземноморского центра, залегает близко к земле — в 2-10 км.

В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде и юго-восточных регионах Австрии.