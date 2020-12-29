Изввестный российский ученый жестоко избил собаку

Хозяйка щенка породы мальтипу Татьяна заявила, что ее собаку жестоко избил 46-летний житель Олимпийской деревни, именитый ученый и преподаватель, кандидат юридических наук. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам фитнес-тренера Татьяны, утром 23 ноября она вывела свою восьмимесячную собаку по кличке Луна на прогулку. Навстречу им шел мужчина, который подозвал к себе щенка, а после того, как тот подбежал, начал избивать собаку ногами.

«Это была звериная немотивированная жестокость. Собака ему ничего не сделала. Настоящий садизм. Луна на него не нападала, не кусала, не провоцировала», — рассказала владелица.

Она отметила, что ветеринарам с трудом удалось спасти Луну, у которой были многочисленные ушибы и перелом позвоночника. Женщина опубликовала историю в соцсетях и вскоре ей написали другие владельцы собак, пострадавших от действий мужчины.

Личность подозреваемого в избиении была установлена, им оказался преподаватель, который много лет читает лекции по праву в престижных университетах, в том числе Финансовом университете при правительстве РФ

Отец юриста пояснил изданию, что его сына в юности покусала собака, что привело к психологической травме, и подчеркнул, что мальтипу бросилась тому под ноги, когда он совершал пробежку в парке.

«Рамблер» писал, что ранее житель Красноярска жестоко избил выгуливавшую собаку 49-летнюю женщину. Через три дня после избиения пострадавшая скончалась. Найти мужчину удалось благодаря камерам уличного наблюдения. Поначалу он не мог объяснить свои действия, однако затем признался, что напал на женщину из-за лая собаки.