Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Именитый российский ученый жестоко избил собаку 

Павел Тиунов 15 минут назад
Изввестный российский ученый жестоко избил собаку
Фото: РИА Новости
Хозяйка щенка породы мальтипу Татьяна заявила, что ее собаку жестоко избил 46-летний житель Олимпийской деревни, именитый ученый и преподаватель, кандидат юридических наук. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам фитнес-тренера Татьяны, утром 23 ноября она вывела свою восьмимесячную собаку по кличке Луна на прогулку. Навстречу им шел мужчина, который подозвал к себе щенка, а после того, как тот подбежал, начал избивать собаку ногами.

«Это была звериная немотивированная жестокость. Собака ему ничего не сделала. Настоящий садизм. Луна на него не нападала, не кусала, не провоцировала», — рассказала владелица.

Она отметила, что ветеринарам с трудом удалось спасти Луну, у которой были многочисленные ушибы и перелом позвоночника. Женщина опубликовала историю в соцсетях и вскоре ей написали другие владельцы собак, пострадавших от действий мужчины.
Личность подозреваемого в избиении была установлена, им оказался преподаватель, который много лет читает лекции по праву в престижных университетах, в том числе Финансовом университете при правительстве РФ.
Отец юриста пояснил изданию, что его сына в юности покусала собака, что привело к психологической травме, и подчеркнул, что мальтипу бросилась тому под ноги, когда он совершал пробежку в парке.
«Рамблер» писал, что ранее житель Красноярска жестоко избил выгуливавшую собаку 49-летнюю женщину. Через три дня после избиения пострадавшая скончалась. Найти мужчину удалось благодаря камерам уличного наблюдения. Поначалу он не мог объяснить свои действия, однако затем признался, что напал на женщину из-за лая собаки.
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
Комментарии
Происшествия , Финансовый университет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
01:43
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
Шоу-бизнес
Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео
00:45
Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео
Новости Москвы
Музыканты сыграли на горящем пианино и попали на видео
01:01
Музыканты сыграли на горящем пианино и попали на видео
Происшествия
Появилось видео с места взрыва фургона в американском Нэшвилле
00:58
Появилось видео с места взрыва фургона в американском Нэшвилле
США
Блогерша и бьюти-мастер получила срок за губы
03:48
Блогерша и бьюти-мастер получила срок за губы
Происшествия
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
01:10
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
Происшествия Общество
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
00:41
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
Происшествия
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
00:36
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
Происшествия
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
02:09
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
Происшествия
Кондуктор избил пассажира на глазах у людей из-за денег
00:37
Кондуктор избил пассажира на глазах у людей из-за денег
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение