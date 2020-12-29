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Россиянка попыталась продать 13-летнюю дочь в сексуальное рабство 

Павел Тиунов 29 минут назад
Россиянка попыталась продать 13-летнюю дочь в сексуальное рабство
Фото: РИА Новости
В Москве задержали жительницу Тюмени, которая попыталась продать своего 13-летнего ребенка в сексуальное рабство, говорится на сайте столичного следственного управления СК. Сделку женщина оценила в миллион рублей.
По версии правоохранителей, задержанная опубликовала в интернете объявление о продаже своей маленькой дочери. Женщина изначально отметила, что готова отдать ребенка в «рабство с предоставлением сексуальных услуг».
С продажи девочки она планировала выручить 1 миллион рублей. Нашелся покупатель из Москвы. Сделка была назначена в столице. Уже тогда правоохранители взяли процесс под контроль. После того, как в одной из московских гостиниц подозреваемая получила деньги и передала ребенка, на ее руках захлопнулись наручники.

«С фигуранткой проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Известно, что задержанной 37 лет. В отношении нее было возбуждено уголовное дело за «продажу ребенка, находящегося в заведомо беспомощном состоянии». Если впоследствии суд признает женщину виновной, то ей грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
В середине сентября, как сообщал «Рамблер», в Химках правоохранители задержали 22-летнюю местную жительницу, которая в соцсетях продала видеоролик с элементами детской порнографии. На видео были запечатлены две маленькие дочери задержанной (8 лет и 4 года), которая на камеру совершила с ними насильственные действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело. Журналисты, побывавшие в квартире задержанной, отметили, что дети живут в нормальных условиях: комнаты чистые, уютно обставлены, игрушек достаточно. По их словам, не было заметно, чтобы девочки страдали бы от какой-либо психологической травмы, поскольку они улыбались гостям, но немного стеснялись. Дети рассказали, что мама — хорошая, любит их и покупает им мороженое.
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Происшествия , СКР
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