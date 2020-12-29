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Угон года: похищена Tesla со скрипкой стоимостью почти миллион долларов 

Motor.ru 58 минут назад
Угнали Tesla со скрипкой стоимостью почти миллион долларов
Фото: Mike Blake/Reuters
В одном из районов Лос-Анджелеса произошел один из самых дорогих угонов года. Неизвестный забрался в белоснежную Tesla, владелец которой случайно выронил включи, и скрылся на ней. Этот случай был бы ничем не примечателен, если бы в салоне электрокара не находилась редчайшая 310-летняя скрипка, изготовленная в XVIII веке мастером Иеронимом Амати. Примерная стоимость инструмента — 700 –900 тысяч долларов, таким образом, общий ущерб оценивается почти в миллион долларов.
Угонщик вряд ли подозревал, какой куш ему удалось сорвать. Дело в том, что Tesla принадлежала не владельцу скрипки, а предпринимателю Роуленду Вайнштейну, который зарабатывал на перепродаже предметов искусства. В день угона Вайнштейн забрал скрипку из хранилища для того, чтобы переместить ее в более надежное место.
Он ненадолго заскочил домой в один из районов Лос-Анджелеса, но, когда парковался, не заметил, что ключ от автомобиля выпал из кармана на водительское сиденье. Вайнштейн забежал в дом буквально на несколько минут, оставив скрипку в салоне, однако этого времени хватило на то, чтобы злоумышленник проник в салон электрокара, завел его и скрылся в неизвестном направлении.
© Los Angeles Times / Скрипка Иеронима Амати
Как сообщает Los Angeles Times, к расследованию инцидента подключилось ФБР. По предварительной версии, преступник был нацелен именно на угон Tesla, а не на похищение скрипки. Не исключено, что и машина, и скрипка все еще находятся в Лос-Анджелесе: дело в том, что существует национальная и международная база данных украденных культурных ценностей, и при первых попытках вывезти или сбыть скрипку похититель будет пойман.
Вайнштейн в свою очередь заявил, что музыкальный инструмент был застрахован. Больше всего он переживает за хрупкость трехсотлетней скрипки и то, что ее похититель, в силу незнания, может ее повредить. Он объявил награду в размере 25 тысяч долларов за любую информацию о ее местонахождении.
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Происшествия , США , ФБР , Лос-Анджелес
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