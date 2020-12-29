Российский рабочий нашел настоящую бомбу на железнодорожном мосту 

Краснодарском крае дорожный рабочий случайно обнаружил взрывное устройство, прикрепленное к опоре железнодорожного моста, сообщает Telegram-канал Baza. Взрывники из ФСБ подтвердили, что это была настоящая бомба.

Инцидент произошел недалеко от станции Староминская. Внимание железнодорожника привлекло необычное устройство, состоящее из баллона для горелки и двух бутылок с жидкостью. Рабочий позвонил в правоохранительные органы . Место находки было оцеплено, движение поездов приостановлено, а к бомбе отправили служебную собаку. Животное обнюхало устройство и присело рядом с ним. Это означает, что собака почувствовала взрывчатку.

Бомбу обезвредили взрывотехники ФСБ. Оказалось, что устройство было собрано из газового баллона и бутылок с бензином и дизельным топливом. Контрразведчики пришли к выводу, что в результате был предотвращен сильный хлопок. Спустя три часа после проведения операции железнодорожное сообщение было восстановлено.

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