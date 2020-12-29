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Москва

Российский рабочий нашел настоящую бомбу на железнодорожном мосту 

Павел Тиунов 1 час назад
Российский рабочий нашел настоящую бомбу на железнодорожном мосту
Фото: ТАСС
В Краснодарском крае дорожный рабочий случайно обнаружил взрывное устройство, прикрепленное к опоре железнодорожного моста, сообщает Telegram-канал Baza. Взрывники из ФСБ подтвердили, что это была настоящая бомба.
Инцидент произошел недалеко от станции Староминская. Внимание железнодорожника привлекло необычное устройство, состоящее из баллона для горелки и двух бутылок с жидкостью. Рабочий позвонил в правоохранительные органы. Место находки было оцеплено, движение поездов приостановлено, а к бомбе отправили служебную собаку. Животное обнюхало устройство и присело рядом с ним. Это означает, что собака почувствовала взрывчатку.
Бомбу обезвредили взрывотехники ФСБ. Оказалось, что устройство было собрано из газового баллона и бутылок с бензином и дизельным топливом. Контрразведчики пришли к выводу, что в результате был предотвращен сильный хлопок. Спустя три часа после проведения операции железнодорожное сообщение было восстановлено.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Тамбове был предотвращен теракт, который планировал 17-летний студент. Следователи регионального управления СК РФ отметили, что молодой человек находился под влиянием «деструктивных субкультур». Он заранее спланировал преступление: нашел в интернете инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства, приобрел все необходимые комплектующие. Однако изготовить бомбу подросток не успел. 23 декабря его задержали контрразведчики.
Между тем, в Москве дагестанец, которого уговаривали подорвать себя на станции метро «Киевская», рассказал правоохранителям, кто подстрекал его на теракт. Мужчина заявил, что в декабре 2018 года двое его знакомых убеждали его совершить преступление в столичной подземке. «Смертник» должен был взорвать себя в тот момент, когда на станции соберется большое количество людей, но он в последний момент отказался. Правоохранители, получив показания, устроили очную ставку между фигурантами. Главный свидетель перед лицом земляка подтвердил свои слова. Расследование продолжается.
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Происшествия , ФСБ , СКР , МВД
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