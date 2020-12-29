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Москва

Пропавшие в Баренцевом море моряки могут быть на борту затонувшего судна 

RT на русском 1 час назад
Все 17 моряков, пропавшие в Баренцевом море, могут быть на борту затонувшего судна.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, судно может находиться на глубине 130 метров.
Отмечается, что на место крушения траулера планируется отправить из Мурманска глубоководный подводный аппарат, который способен работать на глубинах до 350 метров.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области объявлен траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега».
Траулер затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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