Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

В резиденцию арестованного экс-депутата Быкова прибыл спецназ 

News.ru и ещё 4 38 минут назад
В резиденцию экс-депутата Быкова прибыл спецназ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бойцы СОБРа прибыли в резиденцию бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова, который арестован по подозрению в убийствах. Об этом рассказал его адвокат Алексей Прохоров.
Юрист пояснил, что ему точно неизвестна причина визита силовиков. Он предположил, что это может быть связано с делом о неуплате его подзащитным налогов в 2017-2019 на сумму свыше 65 млн рублей.
Адвокат добавил, что сам в резиденцию бизнесмена явиться не может, поскольку находится в суде, где рассматривается вопрос о продлении Быкову домашнего ареста, сообщает РИА Новости.
Бизнесмена задержали 7 мая по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства. В октябре СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил ему обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму.
Также в отношении Быкова расследуются ещё два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. По версии следствия
Он поручил своему знакомому убить предпринимателя, пообещав за это $50 тысяч. После убийства он выплатил вознаграждение, но в значительно меньшем размере.
В октябре Быкову заменили содержание в СИЗО на домашний арест. Но на следующий день его задержали по обвинению в организации ещё одного убийства.
Как писал NEWS.ru, Красноярский краевой суд принял решение сократить на три дня (до 21 февраля) срок ареста в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, который был арестован до 24 февраля.
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
News.ru: последние новости
Пропавший экипаж «Онеги» может находиться на глубине более 100 метров Пропавший экипаж «Онеги» может находиться на глубине более 100 метров Арестован главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС Арестован главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС «Детей забираю с собой»: убивший себя и детей отец оставил послание в чате «Детей забираю с собой»: убивший себя и детей отец оставил послание в чате
Комментарии
Происшествия , Анатолий Быков , Алексей Прохоров , ФСИН , РИА Новости , Красноярск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дайверы установили ёлку на дне карьера и попали на видео
00:54
Дайверы установили ёлку на дне карьера и попали на видео
Общество
Землетрясение в Загребе сняли на видео
01:19
Землетрясение в Загребе сняли на видео
В мире Происшествия
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
01:43
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
Шоу-бизнес
Драку участников ДТП в Зеленограде сняли на видео
00:38
Драку участников ДТП в Зеленограде сняли на видео
Происшествия