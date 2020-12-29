Кондуктор избил пассажира на глазах у людей из-за денег

Хабаровске кондуктор автобуса избил пассажира. Запись с камеры видеонаблюдения размещена в Telegram-канале «Лента дна».

Работнику общественного транспорта не понравилось, что мужчина попытался расплатиться с ним крупной купюрой. Сначала он предложил контролеру банкноту в одну тысячу рублей, а после отказа — в пять тысяч рублей. По всей вероятности, такое поведение пассажира контролер счел оскорбительным. Он выволок своего оппонента на улицу, где и устроил с ним потасовку. После чего вернулся к своим трудовым обязанностям.