Кондуктор избил пассажира на глазах у людей из-за денег

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Москва

Кондуктор избил пассажира из-за крупной купюры и попал на видео 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
В Хабаровске кондуктор автобуса избил пассажира. Запись с камеры видеонаблюдения размещена в Telegram-канале «Лента дна».
Работнику общественного транспорта не понравилось, что мужчина попытался расплатиться с ним крупной купюрой. Сначала он предложил контролеру банкноту в одну тысячу рублей, а после отказа — в пять тысяч рублей. По всей вероятности, такое поведение пассажира контролер счел оскорбительным. Он выволок своего оппонента на улицу, где и устроил с ним потасовку. После чего вернулся к своим трудовым обязанностям.
Происшествия , Видео
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