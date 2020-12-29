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Российский студент нанес 130 ножевых ранений подруге детства 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Российский студент нанес 130 ножевых ранений подруге детства
Фото: ТАСС
Саратовский областной суд приговорил студента Евгения Вербицкого к 16 годам колонии строгого режима за жестокое убийство подруги детства. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, молодой человек подкараулил в подъезде дома по Вишневой улице 18-летнюю подругу детства и нанес ей около 130 ножевых ранений. Девушка скончалась на месте, а студент рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что убил ее из-за отказа вернуть долг в 2,3 тысячи рублей.
Суд приговорил Вербицкого, которого также обвинили в краже телефона убитой, к 9 годам лишения свободы. Однако приговор был обжалован.
«Уголовное дело было возвращено прокурору для квалификации действий Евгения Вербицкого как более тяжкого преступления — как убийства, совершенного с особой жесткостью», — говорится на сайте Саратовского областного суда.
В пресс-службе суда уточнили, что студент ударил девушку ножом не менее 129 раз и возвращался в подъезд, чтобы проверить наступление смерти потерпевшей и наносил ей повторные удары.

«Евгений Вербицкий был приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Назначен штраф в размере 20000 рублей», — пояснили в суде.

«Рамблер» писал, что ранее столичные полицейские задержали мужчину, который расправился с возлюбленной около торгового центра на Каширском шоссе. По версии следствия, пара поссорилась на глазах у прохожих. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал нож и начал бить им свою возлюбленную, которую приревновал к другому. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый был задержан.
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Происшествия , МВД , ФСИН
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