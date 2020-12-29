Пьяный водитель на полном ходу сбил женщину с ребенком

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Смертельный наезд на женщину с ребенком в Богородске попал на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
В Богородске пьяный водитель за рулем «Лады» сбил женщину с ребенком. ДТП произошло в минувшее воскресенье вечером. Кадры жуткой аварии, которые зафиксировала камера видеонаблюдения, публикует Telegram-канал Life SHOT.
Во время прогулки 55-летней бабушки с внучкой в них на полной скорости врезался автомобиль. От полученных травм местная жительница скончалась, девочка чудом осталась жива. Родственники погибшей женщины заявляют, что водитель легковушки в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия , Видео
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